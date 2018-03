Vieni a scoprire tanti modi innovativi per gestire gli affari ovunque ti trovi o mantenerti in contatto con il personale sul campo. Ti faremo conoscere una serie di app per l’iPhone usate da aziende come la tua per gestire i dispositivi mobili, la logistica e le funzioni HR. E ti daremo tanti suggerimenti utili da mettere subito in pratica con il tuo team.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare