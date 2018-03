Tour artistici: Tecniche per schizzi architettonici

Scopri come usare iPad Pro e Apple Pencil per trasformare i tuoi schizzi architettonici. Con l’app Morpholio Trace esplorerai la realtà aumentata per mostrare griglie prospettiche sui livelli, e vedrai come dare maggiore profondità ai disegni aggiungendo alberi e figure con gli stencil. I dispositivi saranno forniti dallo store. Per clienti con ogni livello di abilità e competenza.

Centro Commerciale Le Befane Via Caduti di Nassiriya, 20 Rimini, 47900 Come arrivare