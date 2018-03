Tour artistici: Soggetti in movimento

Porta il tuo iPad Pro e l’Apple Pencil: scoprirai insieme a noi come ritrarre un soggetto in movimento. Ti mostreremo come dare il giusto dinamismo al tuo disegno, osservando l’ambiente intorno a te. Sperimenteremo diverse tecniche, insegnandoti a interpretare il movimento. Metti un paio di scarpe comode e porta con te solo lo stretto necessario, fra cui un dispositivo completamente carico.

Centro commerciale Le Gru Via Crea, 10 Grugliasco, 10095 Come arrivare