Non sai come raggiungere i tuoi obiettivi fitness? Scopriamolo insieme in questa sessione. Ti mostreremo app e opzioni da impostare su Apple Watch, iPhone o iPad per rimanere in carreggiata. Creeremo anche playlist ad hoc per tenere meglio il ritmo mentre pratichi sport. Con i nostri Creative scoprirai come stabilire obiettivi e monitorare i progressi, imparando a mantenere la concentrazione.

Centro Commerciale I Gigli Via San Quirico, 165 Campi Bisenzio, 50013 Come arrivare