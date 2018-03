Atelier: Musica

Rimani per tutto l’incontro o usa come vuoi i 90 minuti dedicati alla creazione di musica. Porta il tuo iPhone, iPad o Mac, e un progetto musicale. I nostri Creative ti aiuteranno a catturare le idee con l’app Memo musicali su iPhone, aggiungere beat usando Live Loops in GarageBand e scoprire Apple Music Connect. Se preferisci, lavora in autonomia e rivolgiti a noi solo quando ti serve aiuto.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare