iOS offre a non udenti o ipoudenti tecnologie assistive avanzate per comunicare meglio ed esplorare più contenuti. Scopriremo come impostare iPad e iPhone per software TTY (se disponibile), trascrizione dei messaggi in segreteria e funzione Cancellazione rumore telefono. Accederemo a funzioni da usare tutti i giorni, come FaceTime, LED flash per avvisi e notifiche con vibrazione.

Centro commerciale Oriocenter Via Portico, 71 Orio al Serio, 24050 Come arrivare