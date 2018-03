Scopri l’uso di iPad e iPhone in caso di disabilità visive. Esploreremo insieme alcune funzioni assistive, per esempio come migliorare la leggibilità di un testo attivando Testo più grande. Con Lente d’ingrandimento migliorerai la visibilità di un oggetto, mentre con Leggi selezione e Leggi schermata ascolterai la lettura dei contenuti sullo schermo.

