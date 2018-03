Il Mac aiuta le persone non udenti o ipoudenti a comunicare più facilmente. In questo incontro esamineremo insieme le funzioni di videoregistrazione e condivisione di Photo Booth. Esploreremo inoltre le funzioni di accessibilità integrate nel Mac, come le notifiche visive, i sottotitoli e le modalità di comunicazione visiva con FaceTime o emoji.

Via Roma, 82 Torino, 10121 Come arrivare