Scopri come interagire con il Mac in caso di disturbi visivi. Esploreremo le tecnologie assistive (come la funzione di zoom) e le utilizzeremo per creare un documento con Pages. Ti mostreremo inoltre come chiedere a Siri di cercare i documenti nel Finder.

