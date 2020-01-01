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iPhone 8, 128 ГБ, серебристый без привязки к оператору
44 990.00 pyб.
Ваш новый iPhone. Приятного просмотра.
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Модели iPhone, доступные на сайте apple.com, работают с картами nano-SIM, которые поддерживаются операторами связи. Все эти модели работают во многих диапазонах 4G LTE по всему миру. Дополнительную информацию можно получить у операторов связи.
Поддержка сетей 4G LTE телефонами iPhone 8 и iPhone 8 Plus (операторы, страны и регионы)
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Да, нужен. На сайте apple.com вы приобретаете iPhone без привязки к оператору. Узнать о тарифах для iPhone вы можете непосредственно у оператора связи.
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Купив iPhone без SIM-карты на сайте apple.com, вы можете самостоятельно выбрать оператора связи и сменить его в любое время. iPhone также может быть доступен по более низкой цене, если вы покупаете его с контрактом на обслуживание непосредственно у вашего оператора связи.
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Нет. SIM-карты для iPhone не подходят для iPad, и наоборот.
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Большинство функций iPhone будут работать в вашей сети. Некоторые функции, например «Визуальный автоответчик», требуют поддержки оператора связи и могут не работать в сети вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи или прочитайте статью о поддержке и возможностях беспроводных сетей.
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Операторы связи обычно предлагают iPhone с контрактом на обслуживание, который покрывает часть изначальной цены устройства. Купив iPhone без контракта, вы можете использовать любую SIM-карту поддерживаемого оператора, в том числе вашу текущую SIM-карту.
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Да. iPhone работает в сетях GSM по всему миру. Поскольку на сайте apple.com вы покупаете iPhone без привязки к оператору, вы всегда сможете приобрести SIM-карту и необходимый пакет услуг у местного оператора связи. Или уточните тарифы на роуминг у своего оператора связи.
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Нет. При заказе на сайте apple.com устройства доставляются только в пределах той страны или региона, где был сделан заказ. Вы также можете приобрести iPhone для своих друзей и близких, проживающих в странах, где продаётся iPhone. Просто зайдите в магазин страны или региона, куда вам нужно доставить покупку. Или позвоните специалисту магазина Apple Store по телефону, чтобы быстро сделать заказ и получить советы 8‑800‑333‑51‑73.
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