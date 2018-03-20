3 月 20 日 星期二
13:00 – 14:00
Apple 台北 101
探索如何運用 iPhone 功能強大的相機拍出令人驚艷的照片。帶著你的 iPhone 前來現場，看我們示範如何構圖及拍出絕美佳作。我們會分享各種環境下的拍攝巧思及技巧，無論身處室內或室外，都能拍出好作品。我們還會示範如何隨時隨地分享照片。
信義區市府路 45 號
台北 101 購物中心 1F
台北
取得路線指引
19:15 – 20:15
11:30 – 12:30
17:00 – 18:00
你可以利用 iPhone、iPad、Mac 和其他裝置成就各種精彩。無論你想要撰寫人生的第一行程式碼、管理企業或剪輯音樂，我們的培訓師都能教你如何將日常生活中喜愛的活動和工作提升至全新層次。
進一步了解使用技巧
以 iPhone 拍攝照片
3 月 13 日，13:00 – 14:00
Apple 台北 101
人像照攝影
3 月 13 日，14:00 – 14:30
以 iPhone 錄製影片
3 月 14 日，15:30 – 16:30
3 月 14 日，19:00 – 19:30
3 月 15 日，16:00 – 17:00