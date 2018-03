Explorez la photographie de mode urbaine avec iPhone. Vous apprendrez des techniques inspirées du style de Bill Cunningham et regarderez un extrait du film The Times of Bill. En équipe, vous prendrez des portraits en vous attardant aux détails, angles et arrière-plans. Portez des chaussures confortables et des vêtements qui reflètent votre style personnel. Le trajet est d’environ 1,5 km.

25 The West Mall Toronto, ON M9C 1B8 Itinéraire