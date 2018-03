Questa sessione pratica da 90 minuti è dedicata alla creazione di video. Porta il tuo iPhone, iPad o Mac, oltre a un video. I nostri Creative ti aiuteranno a montare i clip in iMovie, aggiungere effetti con Final Cut Pro X e fare ottime riprese. Se preferisci, lavora in autonomia e chiedi a noi solo quando ti serve aiuto. Puoi rimanere dall’inizio alla fine o unirti in qualsiasi momento.

Centro Commerciale Campania S.S. Sannitica 87 - Località Aurno Marcianise, 81025 Come arrivare